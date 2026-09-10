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Татар-информ

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BMW и «Лада» вылетели с дороги после столкновения в Казани, четверо пострадавших

BMW и «Лада» вылетели с дороги после столкновения в Казани, четверо пострадавших

Четыре человека пострадали в результате жесткого столкновения легковушек BMW и «Лада Гранта» в Казани.

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