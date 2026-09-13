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ИА Регнум

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Бойцы ГРУ и танкисты сутки отбивались от ВСУ и вышли из окружения без потерь

Бойцы ГРУ и танкисты сутки отбивались от ВСУ и вышли из окружения без потерь

Танкисты и бойцы Главного разведывательного управления (ГРУ) России почти сутки отбивались от ВСУ и смогли выйти из окружения противника без единой потери.

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