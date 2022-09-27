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Майнеры биткоина добыли 200 млн тонн углекислого газа

Майнеры биткоина добыли 200 млн тонн углекислого газа

Согласно опубликованным во вторник данным CCAF (Cambridge Centre for Alternative Finance, Кембриджский центр альтернативных финансов, в настоящее время годовая выработка углекислого газа майнерами биткоина находится на уровне 48,35 млн тонн.

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