Майнеры биткоина добыли 200 млн тонн углекислого газа

Согласно опубликованным во вторник данным CCAF (Cambridge Centre for Alternative Finance, Кембриджский центр альтернативных финансов, в настоящее время годовая выработка углекислого газа майнерами биткоина находится на уровне 48,35 млн тонн.
Согласно опубликованным во вторник данным CCAF (Cambridge Centre for Alternative Finance, Кембриджский центр альтернативных финансов, в настоящее время годовая выработка углекислого газа майнерами биткоина находится на уровне 48,35 млн тонн.
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