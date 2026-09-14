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Царьград

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Первые заморозки в Москве: как избежать трагедии с газом

Первые заморозки в Москве: как избежать трагедии с газом

В столичном регионе прогнозируют первые заморозки. С приближением холодов возрастает интенсивность использования газовых плит и колонок.

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