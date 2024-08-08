Ученые ЮУрГУ восстановили облик и технологию строительства древнего кургана

3D-модель древнего захоронения кургана Уба-Тау и детальное описание процесса строительства кургана, восстановленного археологами Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), представил в статье директор НОЦ Евразийских исследований ЮУрГУ, доктор исторических наук Александр Таиров, 8 августа сообщает пресс-служба вуза.
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