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Аргументы недели

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Триумф российских инженеров: как «Ариадна» ломает западную стратегию нашего ослепления

Триумф российских инженеров: как «Ариадна» ломает западную стратегию нашего ослепления

Западные кураторы киевского режима долгое время делали главную ставку в электронной войне: ослепить российские беспилотники и управляемые боеприпасы, заглушив сигналы спутниковой навигации.

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