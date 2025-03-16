В связи с изменившимися погодными условиями, работа корта на Ремзаводском стадионе приостановлена. ❗️❗️❗️ Ждем хорошей погоды и официального открытия теннисного корта🎾✂️🎉.
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В связи с изменившимися погодными условиями, работа корта на Ремзаводском стадионе приостановлена. ❗️❗️❗️ Ждем хорошей погоды и официального открытия теннисного корта🎾✂️🎉.