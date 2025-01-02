Полиции разрешат свободно заходить в дома мигрантов

С 5 марта полицейские получат право свободно заходить в жильё мигрантов, попавших под режим высылки. Новый закон также позволит им запрашивать информацию у госорганов и банков, включая данные о счетах и движении денежных средств, даже если они составляют коммерческую, банковскую или налоговую тайну.