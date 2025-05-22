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«И после всего ему дали гражданство?» Александр Ревва получил российский паспорт. Почему это плохо для РФ?

«И после всего ему дали гражданство?» Александр Ревва получил российский паспорт. Почему это плохо для РФ?

БлокнотРУ Дружба с Зеленским закончилась: родившийся в Донецке Александр Ревва получил гражданство России После начала СВО юморист успел сбежать в Испанию, попасть под «отмену» в России и вернуться в шоу-бизнес.

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Комментарии
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Игорь Морозов
довольно мерзкая личность, особенно когда пишут, что оно комик, просто становится не понятно. Неужели у нас народ отупел настолько, что смеётся или смеялся над его дебильными шутками и выступлениями. Это как ванюшка ургант с его вечерним юмором. где за СЦЕНОЙ народ просто покатывается со смеха. Вот эта ревва и ему подобные, а таких юмористов у нас % 90, почему-то выступают  на сценах и их смотрят. Страшно становится за наш народ если такие реввы и ему подобные становятся &quot;юмористами&quot; .😪😪😪😪😰😰😰😰
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1 час.
Владимир Негода
эти все ревы застолбили в стране Русских все теплые места !
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1 час.
Леша и Лора Мусликовы
А что? Разве у нас в России мало сволочей и просто идиотов с паспортами? Это один из них. Сволочь без принципов. Рожа тупая и мысль всего одна. Как бы нагадить. Сами мы зрители и слушатели виноваты. Деньги несем за концерты? Несем, и не малые. Ну хоть бы одна мысль, - а на кой черт он здался? Мудак бесталанный. Пустяк. Я так думаю.
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1 час.
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