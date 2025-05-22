«И после всего ему дали гражданство?» Александр Ревва получил российский паспорт. Почему это плохо для РФ?

Игорь Морозов

довольно мерзкая личность, особенно когда пишут, что оно комик, просто становится не понятно. Неужели у нас народ отупел настолько, что смеётся или смеялся над его дебильными шутками и выступлениями. Это как ванюшка ургант с его вечерним юмором. где за СЦЕНОЙ народ просто покатывается со смеха. Вот эта ревва и ему подобные, а таких юмористов у нас % 90, почему-то выступают на сценах и их смотрят. Страшно становится за наш народ если такие реввы и ему подобные становятся "юмористами" .😪😪😪😪😰😰😰😰