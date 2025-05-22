БлокнотРУ Дружба с Зеленским закончилась: родившийся в Донецке Александр Ревва получил гражданство России После начала СВО юморист успел сбежать в Испанию, попасть под «отмену» в России и вернуться в шоу-бизнес.
«И после всего ему дали гражданство?» Александр Ревва получил российский паспорт. Почему это плохо для РФ?
Комментарии
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Игорь Морозов
довольно мерзкая личность, особенно когда пишут, что оно комик, просто становится не понятно. Неужели у нас народ отупел настолько, что смеётся или смеялся над его дебильными шутками и выступлениями. Это как ванюшка ургант с его вечерним юмором. где за СЦЕНОЙ народ просто покатывается со смеха. Вот эта ревва и ему подобные, а таких юмористов у нас % 90, почему-то выступают на сценах и их смотрят. Страшно становится за наш народ если такие реввы и ему подобные становятся "юмористами" .😪😪😪😪😰😰😰😰
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1 час.
Владимир Негода
эти все ревы застолбили в стране Русских все теплые места !
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1 час.
Леша и Лора Мусликовы
А что? Разве у нас в России мало сволочей и просто идиотов с паспортами? Это один из них. Сволочь без принципов. Рожа тупая и мысль всего одна. Как бы нагадить. Сами мы зрители и слушатели виноваты. Деньги несем за концерты? Несем, и не малые. Ну хоть бы одна мысль, - а на кой черт он здался? Мудак бесталанный. Пустяк. Я так думаю.
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1 час.
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