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Фармпром России - новости и события

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Компания Novo сократила 13 тыс. сотрудников и представила стратегию роста на фоне курса на ИИ

Компания Novo сократила 13 тыс. сотрудников и представила стратегию роста на фоне курса на ИИ

Сокращение персонала и развитие ИИ происходят в рамках общей перестройки Novo. При этом нет оснований связывать сокращение сотрудников с автоматизацией.

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