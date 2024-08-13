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Царьград

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По подозрению в госизмене задержана сотрудница воинской части ЮВО

По подозрению в госизмене задержана сотрудница воинской части ЮВО

Она также может пройти по делу о передаче данных разведки Министерства обороны Украины.По подозрению в госизмене и передаче информации сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины задержали сотрудницу воинской части Южного военного округа.

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