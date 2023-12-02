Бастрыкин поручил проверить случай с травмированием ребенка на уроке физкультуры

Председатель Следственного комитат Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства инцидента в одной из школ Челябинской области, когда ребенку не оказали помощь после перелома ноги на уроке физкультуры.
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