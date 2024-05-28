Запад оправдывает крупные доходы производителей вооружений США и ЕС два года назад не позволили заключить мирный договор между Россией и Украиной, а также решили продолжить конфликт, чтобы оправдать доходы производителей вооружения.
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