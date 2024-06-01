Самодельное лето

Учить детей стрелять из винтовок, как этому учили нас раньше с 8-го класса, сегодня получится вряд ли, но почему бы не организовать кружок «юных Робин Гудов» и не пострелять с ребятами из лука, а уж заняться разными самоделками «из всего, что под руками», сам бог велел.