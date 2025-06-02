«Победный май» объединил спортсменов-восточников в Приморье

Май для спортивной жизни «Восточного Порта» стал месяцем ярких финалов, побед и массовых стартов, объединивших спортсменов вокруг памяти о самой героической странице в истории нашей страны – Великой Отечественной войне.
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