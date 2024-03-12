История Гюнтера VI — самого богатого пса на планете

Когда умирает богатый человек, то его деньги, движимое и недвижимое имущество остаются наследникам. В случае если наследников нет, то все может быть отдано благотворительным фондам или… домашнему питомцу.
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