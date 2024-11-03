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Селен увеличивает рост шалфея на 65%: открытие учёных БФУ им. И. Канта

Селен увеличивает рост шалфея на 65%: открытие учёных БФУ им. И. Канта

Учёные из БФУ им. И. Канта с международной командой исследовали влияние селена на рост шалфея. Органические формы селена увеличили массу растений на 65% и количество листьев на 25%, улучшив фотосинтез и антиоксидантную активность.

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