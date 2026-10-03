Коростелев высказался об отсутствии нейтрального статуса от FIS

Фото: «Татар-информ» Российский лыжник Савелий Коростелев, представляющий Республику Татарстан на внутренних соревнованиях, с иронией отреагировал на вопрос подписчика о том, куда пропал его нейтральный статус.
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