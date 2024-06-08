Пушки, но не за счёт масла, или почему Запад проиграл

ЛК

Любовь Кузьмина

Дело не в Селуанове, а в общей политике и менталитете терпения нашего народа. Приучили терпеть и обещать "светлое будущеее".Плохо это, когда народ очень терпеливый.Поэтому и кормят "голодающие" народы, а на деле просто отмывают и легализуют доходы.