Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Пушки, но не за счёт масла, или почему Запад проиграл

Пушки, но не за счёт масла, или почему Запад проиграл

Вчера наш президент произнёс программную речь на ПМЭФ (ссылка). Модератором сессии был Сергей Караганов, знаменитый своей концепцией превентивного ядерного удара, так что наблюдатели несколько встревожились.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Дело не в Селуанове, а в общей политике и менталитете терпения нашего народа. Приучили терпеть и обещать &quot;светлое будущеее&quot;.Плохо это, когда народ очень терпеливый.Поэтому и кормят &quot;голодающие&quot; народы, а на деле просто отмывают и легализуют доходы.
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14 час.
людмила бер
Бросай пить таблетки, начинай путешествовать..... Нищий ты наш🙅‍♂️
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11 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
А на цены мяса, рыбы, фруктов и др вы смотрели? Многие ли могут купить эти продукты хотя бы пару раз в месяц????
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7 час.

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