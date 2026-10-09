Ямал получил признание за открытость в вопросах устойчивого развития

Ямалу вручили диплом за лидерство в развитии ESG-отчетности среди регионов России. Награду рейтинговое агентство «Эксперт РА» передало представителям округа на VI ежегодной конференции ESG-day в Москве, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО.