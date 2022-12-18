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В этой статье поговорим о росте стоимости топлива США и причинах, почему это является причиной народного недовольства

В этой статье поговорим о росте стоимости топлива США и причинах, почему это является причиной народного недовольства

﻿﻿Здравствуйте, дорогие читатели! Когда цена обычного бензина в США в начале июня 2022 года превысила 6 долларов за галлон, в Интернете появилось множество видеороликов, на которых граждане США крайне негативно отреагировали на такое повышение.

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