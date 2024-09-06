Больницей и полицией закончились посиделки двух товарищей на Королева

На проспекте Королева в Петербурге потасовка товарищей обернулась визитом полиции и врачей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, конфликт вспыхнул вечером 6 сентября в одной из квартир дома по проспекту Королева.
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