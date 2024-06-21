Мишустин берется за перезапуск российского производства

Российскую станкостроительную промышленность и робототехнику ждет кратное увеличение производства. В планах правительства и премьера Михаила Мишустина — повысить эти программы до уровня отдельного национального проекта.
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