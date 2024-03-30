Факты о хеттах: как появился и куда пропал первый известный индоевропейский народ, сражавшийся против древних египтян Похожие на армян древние воины, изобретатели конституции и символа двухглавого орла, распространители стали.
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