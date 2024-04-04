Эвакуация машин у детской больницы усложнила дела родителей и детей

Молодым мамам пришлось на руках с больными детьми идти вызволять автомобили со штрафстоянок. Описавшая случившееся председатель общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерина Горелкина утверждает, что после «чёса» эвакуаторов у больницы на улице Жуковского в Симферополе на ее глазах молодая мама с больным ребенком долгое время дожидалась выдачи машины в условиях, где не только не могла своевременно покормить младенца, но и испытывала массу бытовых неудобств.