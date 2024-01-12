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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле полицейский потребовал 650 тысяч рублей от обманутой мошенниками женщины

В Барнауле полицейский потребовал 650 тысяч рублей от обманутой мошенниками женщины

За деньги он согласился возбудить уголовное дело и качественно его расследовать В Барнауле задержали высокопоставленного полицейского по подозрению в получении крупной взятки, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

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