Молдавские фермеры выведут технику на трассы в знак протеста

Молдавские фермеры 16 и 17 сентября выведут на трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты более 100 единиц сельскохозяйственной техники на акцию протеста, заявил один из лидеров ассоциации «Сила фермеров» Сергей Стефанко 15 сентября на телеканале Agro TV.