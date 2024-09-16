Молдавские фермеры выведут технику на трассы в знак протеста

Молдавские фермеры 16 и 17 сентября выведут на трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты более 100 единиц сельскохозяйственной техники на акцию протеста, заявил один из лидеров ассоциации «Сила фермеров» Сергей Стефанко 15 сентября на телеканале Agro TV.
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