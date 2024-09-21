Украинские войска атаковали жизненно важную инфраструктуру Горловки

В результате очередного обстрела со стороны украинских вооруженных формирований, центральное отопление в Горловке оказалось нарушено, сообщает мэр города Иван Приходько 21 сентября в своем Telegram-канале.
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