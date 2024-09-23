Собянин рассказал о созданном в Москве методе диагностики инсульта у детей

Придумали такой способ врачи Морозовской больницы. Специалисты отделения экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии разработали так называемый "пузырьковый тест", который позволяет проводить исследование и у малышей.
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