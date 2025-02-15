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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кириос о трехмесячной дисквалификации Синнера: «Грустный день для тенниса, справедливости в нем просто не существует»

Кириос о трехмесячной дисквалификации Синнера: «Грустный день для тенниса, справедливости в нем просто не существует»

«Максимально изворотливо . WADA сначала говорит, что будет дисквалификация на 1-2 года. Конечно, команда Синнера сделала все возможное чтобы получить это отстранение на 3 месяца – никаких упущенных титулов и призовых.

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