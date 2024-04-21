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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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На пыльных тропинках дальних планет.

На пыльных тропинках дальних планет.

С целью знакомства учащихся ГУО ´Средняя школа №28 г. Бобруйска´ с вкладом Беларуси в освоение космического пространства в городской библиотеке №16 прошел информационный час ´На пыльных тропинках дальних планет´.

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