С целью знакомства учащихся ГУО ´Средняя школа №28 г. Бобруйска´ с вкладом Беларуси в освоение космического пространства в городской библиотеке №16 прошел информационный час ´На пыльных тропинках дальних планет´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии