Заместитель председателя комитета Госдумы Юрий Афонин считает, что Европе следует избавиться от лидеров, таких как президент Финляндии Александр Стубб и французский президент Эммануэль Макрон, чтобы избежать разрушения и выгод третьих стран.
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