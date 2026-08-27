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Царьград

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Юрий Афонин призвал Европу избавиться от Стубба и Макрона

Юрий Афонин призвал Европу избавиться от Стубба и Макрона

Заместитель председателя комитета Госдумы Юрий Афонин считает, что Европе следует избавиться от лидеров, таких как президент Финляндии Александр Стубб и французский президент Эммануэль Макрон, чтобы избежать разрушения и выгод третьих стран.

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