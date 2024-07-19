Рубашка в клетку: с чем и как ее носить летом

Советы стилиста Клетчатая рубашка — фаворит вне дома, но знаете ли вы, что ее так же легко носить и в офисе, и на свидании? Мы восхищаемся историей этого предмета гардероба, начиная с Мэрилин Монро и заканчивая гранжем 90-х, но не меньше мы любим его в сочетании с юбками-миди и джинсами-скинни, которые наполняют наши шкафы сегодня.