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Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР восемнадцать раз

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР восемнадцать раз

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ за сутки восемнадцать раз обстреляли территорию республики.

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