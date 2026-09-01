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7дней.ru

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Повзрослевшая «Пуговка» из «Папиных дочек» ошарашила новостью о своем замужестве

Повзрослевшая «Пуговка» из «Папиных дочек» ошарашила новостью о своем замужестве

Катя Старшова заявила, что тайно от всех оформила брак в Грузии. Катя Старшова Социальные сетиКатя Старшова, известная миллионам зрителей по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», удивила всех неожиданным признанием.

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