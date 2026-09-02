В "Ивановке" пройдёт традиционный осенний праздник "Картошкины именины"

5 сентября в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова "Ивановка" пройдёт традиционный осенний праздник "Картошкины именины" (6+).
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