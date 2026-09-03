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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Есмантович о ЦСКА: «Состав – одно загляденье. Рад, что удалось собрать такую команду. Работа продолжается каждый день, деньги под потолком есть»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович оценил состав команды в преддверии старта нового сезона. – Если честно, не хочу думать, что мы закончим сезон в третьем раунде плей-офф.

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