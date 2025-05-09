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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игнашевич верит в допуск сборной в течение 2 лет: «Мы обязаны играть с Брунеем и Замбией для рейтинга. Играем с теми, с кем можем»

Игнашевич верит в допуск сборной в течение 2 лет: «Мы обязаны играть с Брунеем и Замбией для рейтинга. Играем с теми, с кем можем»

— Вам интересно смотреть матчи нашей сборной против команд уровня Брунея, Гренады? — Как специалисту мне, безусловно, интересно смотреть, как будет работать Карпин, какой выберет состав.

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