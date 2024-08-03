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Показаны кадры взлёта АН-124 «Руслан» якобы с базы ВВС США в Аризоне с F-16 на борту для Украины

Показаны кадры взлёта АН-124 «Руслан» якобы с базы ВВС США в Аризоне с F-16 на борту для Украины

История с поставкой на Украину обещанных рядом западных союзников более года назад американских многофункциональных легких истребителей четвертого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon становится все более запутанной.

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