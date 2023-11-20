Международная стратегическая сессия «Россия и мир: образы-связи-будущее» состоится 20 ноября

20 ноября 2023 года на площадке ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (Москва, улица Зубовский бульвар, дом 4) состоится Международная стратегическая сессия «Россия и мир: образы-связи-будущее», направленная на укрепление общероссийской гражданской идентичности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии