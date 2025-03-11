Протестировано новое подразделение армии США

По сообщениям зарубежных СМИ, в январе 2025 года группа из 80 солдат недавно сформированного подразделения армии США использовала ударные и разведывательные дроны, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и поддержку ПТУР, миномётов и снайперов, чтобы опробовать новый способ обнаружения и уничтожения сил противника.
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