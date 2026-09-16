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Регионы России

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В Екатеринбурге прошла пресс-конференция медиапроекта «Говорит Екатеринбург» и презентация новых патриотических кинопроектов

В Екатеринбурге прошла пресс-конференция медиапроекта «Говорит Екатеринбург» и презентация новых патриотических кинопроектов

На стенде МАЕР состоялась пресс-конференция медиапроекта «Говорит Екатеринбург», участие в которой приняли команда проекта, его герои и партнёры.

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