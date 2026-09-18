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Ироничный ответ засилью классических городских фонтанов в виде писающих мальчиков

Ироничный ответ засилью классических городских фонтанов в виде писающих мальчиков

Две провокационных бронзовых скульптуры «писающей женщины» в натуральную величину установлены в публичных местах – это парк современного искусства Ванэс (Wanas Konst) на юге Швеции и норвежский парк Экенберг (Ekebergparken ).

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