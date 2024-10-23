На севере страны началась вырубка деревьев для обеспечения населения дровами

На севере страны началась вырубка деревьев, чтобы обеспечить население дровами в зимний период. Работы по вырубке площадей с древесной массой проводятся во всех лесных участках Сорокского, Флорештского, Дрокиевского, Дондюшанского и Шолданештского районов.