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10 простейших вопросов по советским мультфильмам про Простоквашино, на которые никто из смотревших их в детстве в СССР не ответит

10 простейших вопросов по советским мультфильмам про Простоквашино, на которые никто из смотревших их в детстве в СССР не ответит

Был бы у вас такой тест, вы, может, и не женились бы никогда! фото: YouTubeТест веселый и даже смешной, хоть повод для него грустный: сегодня — годовщина кончины выдающегося детского писателя Эдуарда Успенского.

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