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Информацию о буллинге детей руководством школы проверяют в Чувашии

Информацию о буллинге детей руководством школы проверяют в Чувашии

Прокуратура и Министерство образования проверит школу, где издеваются над детьми.Министерство образования и прокуратура  Чувашии проверяют сообщения о том, что руководство школы ведет себя некорректно в отношении учащихся.

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