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Бумеранг вернулся, господа!

Бумеранг вернулся, господа!

Недавно глава Российской Федерации Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго еще на один год.

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Сережа Хороший
Татьяна Козина (Дейнега)
Законы возмездия работают. Что посеяли, что и пожинают.
степан дунов
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Виктор Геманов
Неужели наши СМИ просыпаются?
АЮ Медведь
Так вам и надо пидрасня европейская. За что боролись на то и напоролись. А педрасне с туманного альбиона одно пожелание СДОХНИТЕ. Так Мир станет чище, дышать будет легче.
Борис Осипов
Леонид
Давече посмотрел аглицкий сериал "Дежурство"...довольно занимательный детектив и полностью в русле разнузданой толерастии, ...на атомной субмарине пьют, как у нас когда-то в вокзальных забегаловках... От такого показа британского флота британскими СМИ лично я, честно говоря, припух. Но суть не в этом. Американская АПЛ, наблюдавшая за британской, топит рыбацкую шхуну с гибелью всей команды. Пиндосы корчат виноватость, но на пресс-конференции британцы в произошедшем обвиняют...русских. Вообщем, рекомендую к просмотру. Все портят два лесбийских крокодила в женском обличие, изображающие следователей. Где они таких артистов находят?
Евгений
Вероятно у них других нет, все такие.

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