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Аргументы и Факты

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Политик Чегринец: слова Зеленского о Крыме являются весенним обострением

Политик Чегринец: слова Зеленского о Крыме являются весенним обострением

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в комментарии РИА Новости раскритиковал заявление Владимира Зеленского о том, что полуостров якобы «умирает» без Украины, сравнив его с сезонным обострением.

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