Исходя из логики оперативного планирования, на двух участках фронта ВСУ вскоре ждут неприятные сюрпризы

На прошлой неделе фронтовая обстановка (кроме Курской области) отличалась стабильными изменениями в нашу пользу на центральном направлении, рядом локальных войсковых операций на Севере и позиционным характером ведения боевых действий на Юге.
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