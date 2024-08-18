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Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ха ха ха ,  ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ  это  КАК  же  ФАШИЗМНГТОН ПОЛУЧИТ  эти  НЕДРА , если  СКОРО ПОЧТИ ВСЯ Окраина  ПЕРЕСТАНЕ...Украина планирует...
  • Е Пронина
    расстрелять тех кто это придумалКак должна измени...
  • Евгений Илюшин
    Странно всё это слышать?! Что делают на войне с любой разведкой? Будь то люди, техника, летательные аппараты? Ну да, ...Изгнанные из Черн...

Исходя из логики оперативного планирования, на двух участках фронта ВСУ вскоре ждут неприятные сюрпризы

Исходя из логики оперативного планирования, на двух участках фронта ВСУ вскоре ждут неприятные сюрпризы

На прошлой неделе фронтовая обстановка (кроме Курской области) отличалась стабильными изменениями в нашу пользу на центральном направлении, рядом локальных войсковых операций на Севере и позиционным характером ведения боевых действий на Юге.

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