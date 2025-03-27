Алексей Петрович: "Мы должны встретить праздник единым строем Наследников Победы!"

Национальный координационный комитет "Победа" призвал к объединению все общественно-политические силы и организации, принимающие участие в торжествах по празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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